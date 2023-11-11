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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

محافظ الجيزة ومدير
محافظ الجيزة ومدير الأمن

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التى نظمتها مديرية أمن الجيزة والتي تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك لموسم الحج ١٤٤٥ هجريا – ٢٠٢٤ ميلاديا وذلك بمقر المديرية.

قدم المحافظ التهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام مطالباً إياهم بالدعاء لوطننا الحبيب وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

حضر فعاليات القرعة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

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أحمد راشد أحمد راشد محافظ الجيزة أداء مناسك الحج القرعة العلنية للحج اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة امن الجيزة قرعة الحج قطاع أمن الجيزة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

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