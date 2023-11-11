نتنياهو: لن نوقف إطلاق النار في غزة دون عودة الأسرى

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن توافق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون عودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأمن يوآف جالانت والوزير في "كابينيت الحرب" بيني جانتس، أكد نتنياهو إن "استعادة الأسرى لدى حماس هو الهدف الرئيسي للحرب".

وأضاف: توجيهاتي واضحة بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الأسرى".

وتابع ""سنقضي على حماس. لقد أكملت قوات الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة غزة. وهم على مشارف مستشفى الشفاء. وفقدت حماس السيطرة على شمال قطاع غزة. جميع أعضاء حماس هم في عداد الموتى. سنواصل ضرب حماس، فوق وتحت الأرض. حتى النصر".