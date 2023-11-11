الرئاسة: الدولة المصرية تتصدى لمسئولية دقيقة وصعبة تجاه قطاع غزة

قال السفير أحمد فهمى المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، أن الموقف صعب ومعقد كما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة اليوم.

وأكد متحدث الرئاسة،خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة ام بى سى مصر"، ان توافق الدول العربية أمر له وزن كبير .

الإجراءات العملية

وتابع متحدث الرئاسة: الجميع يتسائل عن الإجراءات العملية،التواصل اليوم والتوافق وإيصال رسائل للقوى الدولية الفاعلة، والتحدث بصوت واحد كل هذا إجراءات عملية.

وأضاف المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية: من اليوم الأول للأزمة والدولة المصرية تتصدى لمسؤولية دقيقة وصعبة، وتنسق عملية دولية كبرى، لاستقبال المساعدات من كل انحاء العالم، إضافة إلى تقديمها النسبة الاكبر من المساعدات لقطاع غزة.