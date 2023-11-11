مستشار الرئيس الفلسطيني: القمة العربية الاسلامية نقطة ايجابية أمام ظروف غزة الصعبة

قال الدكتور محمود الهباش ، مستشار الرئيس الفلسطيني ، إن عقد القمة العربية الاسلامية نقطة ايجابية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، متابعا :" كنا تتمنى أن تكون النتائج اقوى مما خرجت به اليوم ولكنها رسخت مبادئ حاول الاحتلال الاسرائيلي تجاوزها ".

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن الاحتلال يريد أن يفصل أهالى غزة عن الضفة الغربية والقدس ، ويريد أن يجعل مستقبل قطاع غزة منفصلا عن الضفة الغربية.

وتابع " الهباش " ، أن قطاع عزة والضفة والقدس هم وحدة سياسية وجغرافية واحدة ، وكل هذه الاراضي هي اقليم الدولة الفلسطينية.

وأردف ، أن الاحتلال لا يريد أن يكوم هناك عنوانا فلسطينيا واحدا ، ويلعبون على سياسة فرق تسد ، وهي منهجية نتانياهو منذ أن عاد للسلطة في عام ٢٠٠٩ .

وأشار إلى أن كسر حصار الاحتلال يعتبر نقطة متقدمة ، وتعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني ، ومجابهة الاحتلال .