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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار الرئيس الفلسطيني: القمة العربية الاسلامية نقطة ايجابية أمام ظروف غزة الصعبة

القمة العربية الاسلامية
القمة العربية الاسلامية

قال الدكتور محمود الهباش ، مستشار الرئيس الفلسطيني ، إن عقد القمة العربية الاسلامية نقطة ايجابية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، متابعا :" كنا تتمنى أن تكون النتائج اقوى مما خرجت به اليوم ولكنها رسخت مبادئ حاول الاحتلال الاسرائيلي تجاوزها ".

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن الاحتلال يريد أن يفصل أهالى غزة عن الضفة الغربية والقدس ، ويريد أن يجعل مستقبل قطاع غزة منفصلا عن الضفة الغربية.

وتابع " الهباش " ، أن قطاع عزة والضفة والقدس هم وحدة سياسية وجغرافية واحدة ، وكل هذه الاراضي هي اقليم الدولة الفلسطينية.

وأردف ، أن الاحتلال لا يريد أن يكوم هناك عنوانا فلسطينيا واحدا ، ويلعبون على سياسة فرق تسد ، وهي منهجية نتانياهو منذ أن عاد للسلطة في عام ٢٠٠٩ .

وأشار إلى أن كسر حصار الاحتلال يعتبر نقطة متقدمة ، وتعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني ، ومجابهة الاحتلال .

الدكتور محمود الهباش الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطيني برنامج الحياة اليوم قطاع غزة محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

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