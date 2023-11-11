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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يعلن عن مشروع مؤقت لتجنب إغلاق حكومة واشنطن

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أعلن اليوم السبت عن إجراء تمويل مؤقت من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن.

يستخدم الإجراء هيكلًا غير تقليدي من شأنه أن يوفر التمويل لبعض قطاعات الحكومة الفيدرالية حتى 19 يناير ولوكالات أخرى حتى 2 فبراير، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. ومن غير المرجح أن تحظى بدعم الديمقراطيين أو البيت الأبيض.

وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون حتى يوم الجمعة لسن تشريع تمويل مؤقت، المعروف باسم القرار المستمر، لإبقاء الوكالات الفيدرالية مفتوحة بعد انتهاء التمويل الحالي.

تم استخدام التدابير المؤقتة، المعروفة باسم القرارات المستمرة أو 'CRs'، حتى الآن لتمويل الحكومة بأكملها خلال فترة زمنية واحدة. ويعكس الهيكل غير التقليدي المكون من خطوتين الذي تبناه جونسون مطالب المتشددين الجمهوريين الذين عارضوا اتخاذ تدابير أكثر وضوحا في الماضي.

قبل إعلان يوم السبت، أعرب بعض المشرعين الجمهوريين عن قلقهم من أن السجل التجاري المعقد قد يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين ويزيد من خطر الإغلاق.

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