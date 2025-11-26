قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محكمة جنح الغردقة تستكمل اليوم محاكمة قبطان الغواصة السياحية الغارقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

تستأنف محكمة جنح الغردقة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد مصطفى، جلسات محاكمة قبطان الغواصة السياحية التي تعرضت للغرق خلال شهر مارس الماضي، في حادث مأساوي هزّ القطاع السياحي بمدينة الغردقة.

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى مارس الماضي حينما تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بلاغًا يفيد بغرق الغواصة السياحية أثناء رسوها أمام أحد المنتجعات الشهيرة. وكانت الغواصة تقل نحو 50 راكبًا، بينهم 5 من الطاقم المصري و45 سائحًا أجنبيًا، قبل أن يسفر الحادث عن وفاة 6 سائحين روس وإصابة 29 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ بقية الركاب.

قرارات سابقة للمحكمة

وفي أكتوبر الماضي، قررت المحكمة إخلاء سبيل قبطان الغواصة "سندباد" دون أي ضمانات، على أن تُستكمل جلسات نظر القضية في جلسة اليوم، 26 نوفمبر، لمواصلة الاستماع للدفاع ومرافعات النيابة.

اتهامات القبطان وتقارير فنية

كانت جهات التحقيق قد وجهت للقبطان تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وذلك استنادًا إلى تقرير فني موسع أصدرته لجنة تابعة لهيئة السلامة البحرية بالإسكندرية، والذي تناول أسباب الحادث ومدى الالتزام بإجراءات السلامة أثناء تشغيل الغواصة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى دفوع جديدة ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات وتقارير فنية للوصول إلى حقيقة ما جرى في ذلك اليوم الذي شهد واحدة من أخطر حوادث القطاع البحري بالبحر الأحمر.

البحر الاحمر محاكمة الغواصة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة القضائية والتنفيذية والأمنية في الانتخابات

انهيار عقار من الداخل بالإسكندرية

إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بكرموز غربي الإسكندرية

جانب من الحدث

«الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية».. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد