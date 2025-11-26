محكمة جنح الغردقة تستكمل اليوم محاكمة قبطان الغواصة السياحية الغارقة

تستأنف محكمة جنح الغردقة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد مصطفى، جلسات محاكمة قبطان الغواصة السياحية التي تعرضت للغرق خلال شهر مارس الماضي، في حادث مأساوي هزّ القطاع السياحي بمدينة الغردقة.

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى مارس الماضي حينما تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بلاغًا يفيد بغرق الغواصة السياحية أثناء رسوها أمام أحد المنتجعات الشهيرة. وكانت الغواصة تقل نحو 50 راكبًا، بينهم 5 من الطاقم المصري و45 سائحًا أجنبيًا، قبل أن يسفر الحادث عن وفاة 6 سائحين روس وإصابة 29 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ بقية الركاب.

قرارات سابقة للمحكمة

وفي أكتوبر الماضي، قررت المحكمة إخلاء سبيل قبطان الغواصة "سندباد" دون أي ضمانات، على أن تُستكمل جلسات نظر القضية في جلسة اليوم، 26 نوفمبر، لمواصلة الاستماع للدفاع ومرافعات النيابة.

اتهامات القبطان وتقارير فنية

كانت جهات التحقيق قد وجهت للقبطان تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وذلك استنادًا إلى تقرير فني موسع أصدرته لجنة تابعة لهيئة السلامة البحرية بالإسكندرية، والذي تناول أسباب الحادث ومدى الالتزام بإجراءات السلامة أثناء تشغيل الغواصة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى دفوع جديدة ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات وتقارير فنية للوصول إلى حقيقة ما جرى في ذلك اليوم الذي شهد واحدة من أخطر حوادث القطاع البحري بالبحر الأحمر.