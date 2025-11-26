قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رفع آثار السيول بجنوب مرسى علم بعد موجة من الطقس غير المستقر

ابراهيم جادالله

أشرف اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، صباح اليوم "الأربعاء"، على أعمال إزالة آثار الاطماءات التي خلّفتها السيول التي شهدتها المناطق الجنوبية للمدينة، عقب موجة الطقس السيئ التي ضربت البحر الأحمر خلال الساعات الماضية.

وأوضح خليل أن فرق التدخل السريع تحركت فورًا إلى مواقع التأثر، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، التي دفعت بعدد من المعدات الثقيلة لرفع الرمال وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، مؤكدًا أن العمل مستمر حتى إعادة الوضع إلى طبيعته بالكامل.

تحذيرات للمسافرين وقائدي المركبات

وناشدت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم قائدي السيارات والمسافرين عبر الطرق الصحراوية ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وتوخي أقصى درجات الحذر، خاصة في المناطق التي ما زالت تشهد تجمعات للمياه أو آثارًا للسيول.

تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر

تأتي هذه التحركات في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي شدّد على رفع درجة الاستعداد في جميع مدن المحافظة لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل السريع مع ما ينتج عنها من أمطار أو سيول، حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرار الحركة على الطرق الحيوية.

البحر الاحمر اخبارالبحر الاحمر هيئة الطرق والكباري مدينة الغردقة الغردقة

