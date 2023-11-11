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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود تدين الأعمال العدائية الإسرائيلية بعد استهداف مستشفى الشفاء

صدى البلد

قالت منظمة أطباء بلا حدود، المعروفة أيضاً باسم أطباء بلا حدود، إن الأعمال العدائية الاسرائيلية حول مستشفى الشفاء اليوم السبت 'لم تتوقف' .

وقالت المنظمة في بيان لها: “لم تعد سيارات الإسعاف قادرة على التحرك لجمع الجرحى، والقصف المتواصل يمنع المرضى والموظفين من الإجلاء”.

وقال صحفي مستقل مقيم في المستشفى لشبكة CNN، إنه لا تزال هناك عشرات الجثث في المستشفى في انتظار الدفن، لكن الناس يخشون الخروج لدفنهم.

وأضاف إن المسعفين داخل المستشفى يعملون على ضوء الشموع. كما أن الموارد الأخرى أصبحت نادرة.

وتابع 'لقد نفد الطعام المعلب لدينا. ويتم تقنين الطعام على المرضى والأطقم الطبية، حتى أنني رأيت أطباء وممرضات يقدمون طعامهم للمرضى. قال الصحفي: “الآن انقطعت الكهرباء، وبدأ الناس في شرب مياه الأنابيب”.

ووصفت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة الوضع بأنه 'حصار كامل' للمستشفى يوم السبت، قائلة إن الرعاية الطبية 'خارج الخدمة' وتعرضت إحدى طابقات مبنى الجراحة بالمجمع لقصف شديد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك 'قتالاً عنيفاً مستمراً' حول محيط مستشفى الشفاء، لكنه نفى مزاعم أنه أطلق النار على المجمع أو فرض حصاراً عليه، قائلاً إنه على اتصال بمدير المستشفى ومستعد لمساعدة الناس على المغادرة.

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