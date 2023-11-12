صحيفة عبرية تكشف الخطوط العريضة لصفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، عن الخطوط العريضة لصفقة محتملة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول سياسي قوله إن هناك اتفاقا على إطلاق سراح عشرات الأسرى من أصل 239 أسير تحتجزهم حماس في صفقة الأسرى.

وأضاف: في المقابل، ستكون هناك هدنة لبضعة أيام، وسيتم إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشرط وصوله إلى وجهة محددة والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين".

وقال المسؤول بحسب الصحيفة: "نحن الآن نناقش التفاصيل، العدد الدقيق غير واضح بعد، لكن الطموح هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى".

وأضاف: سيستغرق الأمر بضعة أيام، وفي النهاية سيتم عرض الصفقة على موافقة الحكومة لأن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين يحتاج إلى موافقة".