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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023.. تجنب فرض رأيك

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير).. يتسم الأشخاص المولودين خلال هذه الفترة بالقدرة على تكوين الثروات والتلقائية في التعامل مع الآخرين.

نستعرض لكم توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 12 نوفمبر2023:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

قف بثبات ودافع عن وجهة نظرك فى الاجتماعات الرسمية، فأفكارك جيدة وسوف يكون لها مشجعون، وعلى الرغم من الصعوبات الطفيفة التى تواجهها فى عملك، فسوف تحقق نتائج جيدة خلال اليوم، لا تغير وظيفتك اليوم فربما تكون أكثر حظا فى الأيام المقبلة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

العلاقة التى كانت على وشك الانفصال قد تصبح أقوى مرة أخرى، مع استئناف الحب، ستشعر بالارتياح من التوتر والألم، وبالنسبة للعزباء كن مستعدا للدخول فى علاقة جديدة، قد تحصل الإناث على عرض زواج من شخص تعرفه منذ فترة طويلة.


حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

عليك الحفاظ على التوازن بين حياتك الشخصية والعملية، فهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحتك العقلية خالية من التوتر والقلق، وعليك الالتزام بالطعام الصحى والبدء فى ممارسة الرياضة.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لن تزعجك أى مشكلة مالية الفترة المقبلة، ومع ذلك، فمن الجيد عدم إنفاق مبلغ كبير على الرفاهية، لكن أولئك الذين يعملون فى مجال الأعمال التجارية يمكنهم التفكير فى الاستثمارات وسيكون العائد جيدا ومجزيا.

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