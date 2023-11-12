الفول السوداني بالوادي الجديد يغزو الأسواق الأوروبية.. تفاصيل

تعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي نجحت في زراعة المحاصيل الطبية والزيتية والعطرية نجاحا كبيرا على مستوي القطاع الزراعي بالمحافظة.

يقول الدكتور مجد المرسي وكيل القطاع الزراعي بالمحافظة، إن محصول الفول السوداني يتربع علي عرش المحاصيل التصديرية الهامة وتجود زراعته في معظم أراضي المحافظة ومنها باريس وشرق العوينات.

وأضاف وكيل القطاع الزراعي ، أن محصول الفول السوداني تجود زراعته فى الأراضي الرملية والصفراء الخفيفة جيدة الصرف ولا تنجح زراعته فى الأراضى رديئة الصرف، حيث يسبب ذلك تغير لون الثمار وتعرضها للإصابة بالأعفان وانخفاض كمية المحصول الناتج، كما لا تنجح زراعته فى الأراضي الطينية أو الثقيلة بسبب شدة تماسكها وعدم اكتمال نضج القرون وتغير لونها.

وأوضح أنه يجب تجهيز التربة وتسميدها قبل الزراعة، حيث يتم تجهيز تربة رملية خالصة أو تربة رملية مخلطة بطمي فالفول السوداني يقبل أي تربة أيًا كانت، بعدها يتم تسميدها بالقليل من السماد العضوي الحيواني وذلك عن طريق شراءه أو الأسمدة المتواجده في الحظائر وتقوم بتقليب التربة جيدًا لكي تصبح جاهزة للزراعة.بعدها يتم زراعة البذور، حيث سنقوم بزراعة البذور في التربة وتكون على عمق لا يقل عن 2سم ولا يزيد عن ثلاثة، ويجب ترك مسافة بين كل بذرة وبذرة تقدر بعشرين سم على الأقل وذلك لكي تكفي هذه المساحة عملية الإنبات الداخلية التي يقوم بها الفول السوداني.



يقول المهندس بخيت عبدالسلام مدير الإدارة الزراعية بمركز بلاط ان الفول السوداني تتم زراعته منذ بداية شهر أبريل إلى شهر يوليو وتكون هذه الفترة شديدة الحرارة بعض الشيء، ويجب عليك ري التربة يوميًا بمعدل مرة كل يوم أو مرتين على الأكثر.

وأوضح أن من أهم العوامل التى تؤثر فى إنتاجية الفدان ونوعية المحصول الناتج وأنسب ميعاد لزراعة الفول السودانى خلال الفترة من منتصف شهر أبريل إلى منتصف شهر مايو، وفي حالة استخدام الصنف جيزة "5" فيمكن أن تمتد فترة زراعته حتى الأسبوع الأول من يونيه لقصر مدة مكثه فى الأرض، أما إذا كان المحصول الشتوى السابق للفول السودانى القمح التأخير عن ذلك فيؤدى إلى زيادة نسبة القرون الضامرة والفارغة ويقل معدل إنتاج الفدان وانخفاض نوعيته بدرجة كبيرة.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة من الفول السوداني بمحافظة الوادي الجديد موسم 2022 هي 36022 فدانا أكبر مساحة منزرعة بالعوينات 33060 فدانا، وتبلغ المساحة المنزرعة فول سوداني بباريس 32.12 فدان ومعظم الإنتاج يصدر للدول العربية .