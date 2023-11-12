استشهاد طفل كل 8 دقائق.. الصحة الفلسطينية تعلن عدد ضحايا عدوان الاحتلال

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك 195 شهيدا من الكوادر الطبية بالإضافة إلى تدمير 53 سيارة إسعاف بشكل مباشر، موضحا أن العدوان الإسرائيلي لا يريد إنقاذ حياة الجرحى ولكنه يريد فقط رفع فاتورة الضحايا وإنهاء الوجود الفلسطيني من قطاع غزة.

وأوضح “القدرة”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار” المذاع على شاشة “النهار” مع الإعلامي تامر أمين، أنه بمعدل كل 8 دقائق تقريبا يٌستشهد طفلا ويصاب ما بين 2 إلى 3 أطفال آخرين، وحتى الأن هناك ما يقرب من 5000 طفل شهيد بقطاع غزة وإصابة ما يزيد عن 10 آلاف آخرين، معلقا: "70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي تركزت على الأطفال والنساء".

مقبرة جماعية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 250 ألف وحدة ومجمع سكني، منوها بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يعطيهم الفرصة للحفر ودفن الشهداء داخل إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي، لأن لديهم أكثر من 100 شهيد يقوموا بالسعي لحفر مقبرة جماعية لدفنهم.