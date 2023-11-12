الحرية لغزة.. شعار على قطار يثير الضجة في إيطاليا

شارك البلوجر الشاب أحمد البدوي مقطع فيديو قصير على تيك توك يظهر فيه قطار منتظر على رصيف في مدينة ميلانو الإيطالية مدون عليه جملة “الحرية لغزة” في تحول ملحوظ للرأي العام في دول أوروبا لدعم اهل غزة.





وانتشر الفيديو على مواقع التواصل بشكل كبير حيث انهالت التعليقات على الفيديو مؤكدين الدعم للقضية الفلسطينية التي أصبحت محط انظار العالم بعد قصف دامي استمر لأكثر من شهر ومازال يستشهد نتيجة له الاف المدنيين والأطفال.



وقال الشاب في المقطع ان تلك العبارة حديثة التدوين لأنها لم تكن موجودة سابقا، بينما اكد ان تلك نتاج للصوت الشعبي الداعم “لو فاكر ان صوتك مش فارق، شوف النتيجة ايه”



وحصيلة الشهداء المعلنة في صفوف المدنيين الفلسطينيين حتى الآن تقارب الـ 12 الف ثلثيهم من الأطفال، وتقدر بأضعاف تلك الأرقام بين المفقودين والمحتجزين تحت الركام حتى الآن بسبب استمرار القصف الغشم.

كما تستخدم قوات الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض ضد المدنيين رغم انها سلاح محرم دوليا استخدامه حتى في الحروب ضد العسكريين.



