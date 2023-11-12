عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمم المتحدة: تعريف الإبادة الجماعية ينطبق على ما تفعله إسرائيل في غزة

غزة
غزة

أكد كريج مكيبر، مدير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنيويورك، أن المجتمع الدولي يفشل في إيقاف الإبادة الجماعية في غزة.

txt

صحفي فلسطيني: لا يستطيع مواطن بالضفة الزواج من أي فتاة في غزة

txt

صحفي فلسطيني: الاحتلال يسجن سكان الضفة المتعاطفين مع أهل غزة


وقال كريج مكيبر، مدير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنيويورك، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ما أراه أن المجتمع الدولي يفشل مرة أخرى في إيقاف هذه الإبادة الجماعية في غزة، وأنا استخدمت هذه الكلمة بسهولة لأن هذا ما يصف الوضع هو انتهاك لحقوق الإنسان".

 

وأضاف كريج مكيبر، مدير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنيويورك،: "تعريف الإبادة الجماعية ينطبق تماما على ما تفعله السلطات الإسرائيلية في غزة".

 

وأشار: "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية"، مضيفا: "إدين الجانب السياسي في الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في فلسطين".

 

وتابع: "يجب على المجتمع الدولي الغرب التوقف عن دعم إسرائيل، ويجب أن نرى أفعالا من المجتمع الدولي والمحكمة الدولية، مؤكدا: "حقوق الإنسان تنتهك الآن في فلسطين".

 

واسترسل: "الإبادة في قطاع غزة لا يجب أن يكون عقابا جماعيا، وما نراه الآن جريمة حرب في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة فقط، والناس في كل دول العالم يجب أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني"، لافتا: "أهداف إسرائيل قد وضحت في ظل زيادة أعداد القتلى الفلسطينيين".

غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

ترشيحاتنا

أسماء الله التي لا يجوز التسمية بها.. اعرف المحرم منها

بطل منتخب السلاح عن رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي: مكنتش طايق أبص في وشه

عمره أقل من 20 سنة ووقع العقد.. لاعب مصري شاب ينافس ميسي في إنتر ميامي

«مستقبل وطن» بالقليوبية ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

الجيش الأردني: توجيه طائرة مساعدات طبية عاجلة لـ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ