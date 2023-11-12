الأمم المتحدة: تعريف الإبادة الجماعية ينطبق على ما تفعله إسرائيل في غزة

أكد كريج مكيبر، مدير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنيويورك، أن المجتمع الدولي يفشل في إيقاف الإبادة الجماعية في غزة.



وقال كريج مكيبر، مدير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنيويورك، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ما أراه أن المجتمع الدولي يفشل مرة أخرى في إيقاف هذه الإبادة الجماعية في غزة، وأنا استخدمت هذه الكلمة بسهولة لأن هذا ما يصف الوضع هو انتهاك لحقوق الإنسان".

وأضاف كريج مكيبر، مدير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنيويورك،: "تعريف الإبادة الجماعية ينطبق تماما على ما تفعله السلطات الإسرائيلية في غزة".

وأشار: "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية"، مضيفا: "إدين الجانب السياسي في الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في فلسطين".

وتابع: "يجب على المجتمع الدولي الغرب التوقف عن دعم إسرائيل، ويجب أن نرى أفعالا من المجتمع الدولي والمحكمة الدولية، مؤكدا: "حقوق الإنسان تنتهك الآن في فلسطين".

واسترسل: "الإبادة في قطاع غزة لا يجب أن يكون عقابا جماعيا، وما نراه الآن جريمة حرب في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة فقط، والناس في كل دول العالم يجب أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني"، لافتا: "أهداف إسرائيل قد وضحت في ظل زيادة أعداد القتلى الفلسطينيين".