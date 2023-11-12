حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

رفض مايكل أوليفير، حكم مباراة أرسنال وبيرنلي، دخول المصري محمد النني، خلال اللقاء الذي فاز به الجانرز في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.. فما السبب؟

يذكر أن فريق أرسنال، قد حقق فوزًا على ضيفه بيرنلي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب الاتحاد.

أهداف مباراة أرسنال وبيرنلي

سجل ليوناردو تروسارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 45 من عمر وزمن اللقاء، ليعادل بعدها جوش براونهيل النتيجة لفريق بيرنلي في الدقيقة 54.

جاء ذلك قبل أن يضيف ويليام ساليبا الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 57، واختتم زينشينكو ثلاثية الأرسنال في الدقيقة 74.

فيما تلقى فابيو فييرا لاعب أرسنال بطاقة حمراء في الدقيقة 83.

لماذا رفض الحكم مشاركة النني؟

شهدت الدقيقة (90+6) سقوط الإيطالي جورجينو، لاعب وسط أرسنال بداعي الإصابة، واستمر علاجه لمدة دقيقتين.

وكان الحكم أوليفر، قد احتسب 7 دقائق فقط كوقت بدل ضائع عن الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 97، قرر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال الدفع بالمصري محمد النني، على حساب جورجينيو.

ومع ذلك، فقد رفض أوليفر إتمام التغيير، بحجة انتهاء زمن المباراة، وإطلاق صافرته عقب علاج جورجينيو مباشرة، ليغادر النني الملعب دون أن يشارك.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

انتهت المباراة بفوز أرسنال على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع الجانرز رصيده من النقاط إلى 27 في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الـ 19.

وتراجع فريق توتنهام إلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، خلفا لأرسنال الذى قفز للصدارة بالتساوى مع مانشستر سيتي برصيد 27 نقطة، لكن يتفوق السيتيزنز بفارق الأهداف عن الجانرز.

ويأتي ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 24 نقطة وسيواجه نظيره برينتفورد غدًا بنفس الجولة على ملعب "أنفيلد"، ومن خلفه أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.