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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤقتا .. آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلى بثلاثية

آرسنال
آرسنال

حقق آرسنال الفوز على نادي بيرنلي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت على استاد الإمارات،  بـ 3 أهداف مقابل هدف.

وأحرز أهداف آرسنال كل من لياندرو تروسارد في الدقيقة 45، وويليام ساليبا في الدقيقة 57، وأوليكسندر زينشينكو في الدقيقة 74، وهدف بيرنلي الوحيد جاء عن طريق جوش براونهيل في الدقيقة 54.

وبدأ مدرب أرسنال "أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رايا
خط الدفاع: جابرييل، ساليبا، تومياسو، زينشينكو.
خط الوسط: رايس،جورجينيو، هافيرتز.
خط الهجوم: ساكا، تروسارد، مارتينلي.

ويرفع بتلك النتيجة الجانرز رصيده إلى 27 نقطة على صدارة الدوري الإنجليزي بالتساوي مع مانشستر سيتي.

تشكيل فريق بيرنلي

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بيرنلي "كومباني" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: ترافورد

خط الدفاع: فيتينيو، أوشي، جوردان، تايلور.

خط الوسط: بيرج، كوليوشو، براونهيل، جودموندسون.

خط الهجوم: رودريجو، أمدوني.

ويحتل بيرنلي المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، وبفارق 20 نقطة عن نظيره أرسنال.

أرسنال بيرنلي الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الامارات استاد الإمارات

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