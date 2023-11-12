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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود: القصف في محيط مستشفى الشفاء مستمر

صدى البلد

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن "الأعمال العدائية في محيط مستشفى الشفاء مستمرة"، وإن سيارات الإسعاف "غير قادرة على التحرك لنقل الجرحى"، كما أن "القصف المتواصل يمنع المرضى والموظفين من الإجلاء".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر داخل المستشفى الذي يقع وسط قطاع غزة قوله، إن "عشرات الجثث لا تزال هنا تنتظر الدفن، لكن الناس يخشون الخروج من المستشفى"، وأضاف أن "الوضع صعب للغاية وخطير".

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وأشار إلى أن الطاقم الطبي داخل المستشفى يعمل على ضوء الشموع، كما أن المواد الطبية أصبحت نادرة، بالإضافة إلى نفاد الطعام والماء الصالح للشرب.

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