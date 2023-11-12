وزير إسرائيلي يشيد بمعارضة نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة

أشاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية من أقصى اليمين الإسرائيلي المتطرف، بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أبدى معارضته لاستعادة السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقال سموتريتش في بيان: "السلطة الفلسطينية هي هيئة تدعم وتشجع الإرهاب، ولن نتنازل أبداً عن أمن مواطنينا لصالح أعدائنا".

وقال نتنياهو ردًا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب، "ينبغي أن يكون هناك شيء آخر"، مضيفًا "لن يكون هناك سلطة مدنية تعلم أولادها على كره إسرائيل، على قتل الإسرائيليين، على القضاء على دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع يوآف جالانت وعضو مجلس الحرب الوزير بيني جانتس: "لن أوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية في غزة تحت أي ظرف من الظروف".

وقال نتنياهو إن الجيش أكمل تطويق مدينة غزة شمال القطاع، ويعمل حالياً في قلب المدينة وضواحي مستشفى الشفاء، وسيواصل عملياته للقضاء على كل عناصر حركة حماس، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت العديد من المسلحين "بما في ذلك كبار القادة والعديد من الذين قادوا هجوم 7 أكتوبر".