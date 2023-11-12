عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يشيد بمعارضة نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية

أشاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية من أقصى اليمين الإسرائيلي المتطرف، بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أبدى معارضته لاستعادة السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقال سموتريتش في بيان: "السلطة الفلسطينية هي هيئة تدعم وتشجع الإرهاب، ولن نتنازل أبداً عن أمن مواطنينا لصالح أعدائنا".

وقال نتنياهو ردًا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب، "ينبغي أن يكون هناك شيء آخر"، مضيفًا "لن يكون هناك سلطة مدنية تعلم أولادها على كره إسرائيل، على قتل الإسرائيليين، على القضاء على دولة إسرائيل".

الأمم المتحدة: تعريف الإبادة الجماعية ينطبق على ما تفعله إسرائيل في غزة

الجيش الأردني: توجيه طائرة مساعدات طبية عاجلة لـ غزة

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع يوآف جالانت وعضو مجلس الحرب الوزير بيني جانتس: "لن أوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية في غزة تحت أي ظرف من الظروف".

وقال نتنياهو إن الجيش أكمل تطويق مدينة غزة شمال القطاع، ويعمل حالياً في قلب المدينة وضواحي مستشفى الشفاء، وسيواصل عملياته للقضاء على كل عناصر حركة حماس، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت العديد من المسلحين "بما في ذلك كبار القادة والعديد من الذين قادوا هجوم 7 أكتوبر".

نتنياهو بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية غزة قطاع غزة سموتريتش بتسلئيل سموتريتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

الحكومة تُظهِر "العين الحمراء"| وقف 53 ألف بطاقة تموين وغرامة 500 ألف جنيه لهؤلاء.. تفاصيل

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

موضوعات متعلقة

حلمي النمنم في ضيافة مركز بحوث الشرق الأوسط لتحليل الحرب على غزة

الأمم المتحدة: تعريف الإبادة الجماعية ينطبق على ما تفعله إسرائيل في غزة

ترشيحاتنا

أطباء بلا حدود: القصف في محيط مستشفى الشفاء مستمر

لو مسافر عمرة.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

الأسماء المعروضة مرفوضة.. آخر أخبار مدرب الزمالك المحتمل

سعر عيار 21 اليوم الأحد 12-11-2023

أسئلة المشركين في القرآن.. اعرف الحكمة من الإجابة عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

فيديو

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ