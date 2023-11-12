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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

صدى البلد

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات  علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة عن  مستوي موديست مع الأهلي  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال علاء عبد العال:  السيرة الذاتية لموديست  مهارات عالية  جدا ،انما الواقع في الملعب بعيد خالص، يفتقد مرونة ورشاقة و سرعات، محمد شريف احسن منه ، وكنا لا زم نسال اخر سنه و ستين كان عامل إزاي.

وسقط السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في فخ التعادل أمام الجونة، في مباراة أقيمت مساء اليوم على ملعب خالد بشارة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.


مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج إبريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

أرقام موديست - الأهلي علاءعبد العال تصريحات علاء عبد العال

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