علاء عبد العال: موديست ليس الأفضل للأهلي ومريح لدفاع المنافس

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، إن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست ليس المهاجم الأفضل للنادي الأهلي، وإن اختياره ليكون مهاجم الأحمر لن يفيد الفريق فى المباريات التى يخوضها.

وكان مودست استطاع أن يحرز هدفا أمس أمام فريق الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز فى لقاء انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنتوني موديست “مش” المهاجم الأفضل للنادي الأهلي وليس الأنسب لهذا المركز، هو لاعب بطيء ويفتقد المرونة تمامًا، وكان مُريحا لخط الدفاع أمس.

وتابع:" هدفه أمام الجونة أمس كان خطأ دفاعيا وليس مهارة فردية منه.

وأكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة أن فريقه أمس أمام النادي الأهلي كان متماسكا وكان لديه فرص عديدة للتسجيل أمام المارد الأحمر ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف: كنا أفضل فى أوقات كثيرة أمام النادي الأهلي، ومش سهل إنك تلعب قدام النادي الأهلي، ويضيع عدد من الفرص خلال الشوط الأول، وكنا أقرب للتسجيل وللفوز أيضًا.

واستكمل" قدمت الشكر للاعبي الجونة، أنا لدي فى الفريق لاعبون كثيرون لم يخوضوا أى مباريات من قبل فى الدوري هذا الموسم الأول لهم وحققت الفوز أمام فاركو والداخلية، والآن أنا فى مركز جيد فى بطولة الدوري ولكن سنعمل من بعد التوقف بشكل أفضل أيضًا.

وتابع:" اشتغلت على أخطاء دفاع النادي الأهلي أمس ، خاصًة المساحات بين قلبي الدفاع والظهيرين، والحمد لله الفريق كان أقرب للتسجيل.