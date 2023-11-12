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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يصدم جمهور الأهلي بقرار جديد بشأن عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

فجّر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، للأهلي.


وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: عمر كمال عبد الواحد طلب من إدارة النادي الأهلي، تقديم عرض رسمي لفريق مودرن فيوتشر حتى يستفيد النادي، لان فيوتشر تحرك بشكل قوي ويجهز عرضًا جديدًا لعمر كمال، للاستفادة من بيعه فى يناير قبل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم ورحيله بشكل مجانى عن الفريق.

وينتهي عقد عمر كمال عبدالواحد مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل عن جدران الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

 

 

إدارة النادي الأهلي الإعلامي أحمد شوبير عمر كمال عبد الواحد ميدياما الغاني مودرن فيوتشر

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