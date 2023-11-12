صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار لأول مرة اليوم، الأحد، في مستوطنة كيسوفيم، بالقرب من قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد تم إجلاء المستوطنة منذ فترة طويلة وسط الحرب المستمرة وبعد تدمير مدن المنطقة الحدودية خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أنه لا توجد تقارير فورية عن الآثار أو الإصابات.

وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن إسرائيل شنت عشرات الغارات على شمال وجنوب قطاع غزة، مساء السبت إلى الأحد، حيث سقط عدد من الضحايا والمصابين.

وأشارت الوكالة إلى سقوط 9 ضحايا وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة. كما قصف طيران إسرائيل مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين.

وسقط ضحايا أيضاً في مخيم الشابورة في رفح جنوب القطاع، وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد غارات إسرائيلية مكثفة.

وفي سياق اخر، قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأحد، إن المنظمة فقدت الاتصال بجهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وسط "تقارير مرعبة" عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة.

وأشار أدهانوم عبر منصة "إكس"، إلى "تقارير تفيد بأن بعض الذين فروا من المستشفى تعرضوا لإطلاق النار، أو أصيبوا أو تم قتلهم"، بالإضافة إلى محاصرة المستشفى بالدبابات الإسرائيلية.

وعبّر جيبرييسوس عن "شعور منظمة الصحة العالمية بالقلق البالغ بشأن سلامة العاملين في مجال الصحة، ومئات المرضى والجرحى، بما في ذلك الأطفال الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة، والنازحين الذين لا يزالون داخل المستشفى".

ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح والحد من مستويات المعاناة المروعة".