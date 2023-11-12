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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ستاندرد آند بورز تختار بنكا مصريا للانضمام لأكبر 500 مصرف عربي 

صدى البلد

أعلنت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية ستاندرد آند بورز، عن اختيار أحد البنوك المصرية - بنك قناة السويس، ضمن أكبر 500 بنك عربي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن العام 2023 و ذلك في قائمة " فورتشن 500".

 

أرجعت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير صادر عنها، اختيار البنك إلى ارتفاع معدلات النمو في قوائمه المالية واعتماده على حلول بنكية متطورة لدعم العملاء والتي ينفذها الجهاز المصرفي في مصر .

 

جاءت نتيجة التقييم بقائمة  "فورتشن 500 " لي مستوى 22 دولة عربية وفقا لمؤشرات معيارية تتضمن تقييم القوائم المالية وحجم الإيرادات وعدد الموظفين.

 

علق حسين رفاعي، رئيس البنك، على تقييم مصرفه بأنه خطوة جيدة تدعم القطاع المصرفي الوطني ككل موضحا أن تلك التقييمات تؤكد الاستراتيجية التي ينتهجها البنك المركزي المصري لتيسير عمل البنوك بما يتواكب مع التغييرات التكنولوجية الراهنة .

أضاف "رفاعي" أن معدلات نمو القوائم المالية للعام الماضي ارتفعت بنسبة 47% مسجلة 7.213 مليار جنيه و 71.9% معدلات زيادة في الأرباح محققة 1.04 مليار جنيه. 

 

أشار إلي نمو دخول الفوائد والرسوم والعمولات بنحو 500 مليون جنيه مسجلة 2.2 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي .

 

ستاندرد آند بورز البنوك بنك قناة السويس فورتشن 500

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