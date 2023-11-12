مطار مرسى علم الدولي يستقبل 27 ألف سائح على مدار الأسبوع

تشهد حركة الوصول لمطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، استمرارًا فى المؤشرات المرتفعة، حيث تصل يوميًا العشرات من رحلات الطيران تقل على متنها الآلاف من السائحين.

ويستقبل مطار مرسى علم الأسبوع الجارى، بداية من أمس السبت، وحتى الجمعة المقبل 133 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها 27 ألف سائح من مختلف الجنسيات، حسب جداول التشغيل المعلنة من المطار.

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أنه من المقرر وصول 133 رحلة طيران دولية أوروبية تتصدرها ألمانيا والتشيك وإيطاليا وبولندا وبلجيكا وهولندا.

بينما تشهد الحركة السياحية بالغردقة انتعاشه فى الإشغالات بمختلف الفنادق والقرى السياحية وتشهد الرحلات البحرية والغوص والرحلات لشواطئ المحميات والجزر البحرية انتعاشة فى أعداد السائحين وسط طقس خريفى مشمس بالغردقة.