قافلة المتحدة للخدمات الإعلامية تتجه لمعبر رفح تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة

تتجه قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمعبر رفح تمهيداً لإرسالها لقطاع غزة، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

وفي سياق متصل..

كشف خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، تفاصيل وصول طائرات المساعدات إلى مطار العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة .

وقال خالد زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ قليل وصلت طائرة مساعدات محملة بمساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة ".

وأضاف خالد زايد: "على مدار اليوم استقبلنا طائرة إماراتية، وأخرى ماليزية، وثالثة إيطالية محملة بالمساعدات لأهالي غزة".

وأوضح خالد زايد: "طائرات المساعدات بها مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية موجهة إلى قطاع غزة “ مضيفا:” مستمرون في استقبال طائرات المساعدات".

وأكمل خالد زايد: "الهلال الأحمر يقوم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وحياة كريمة لتفريغ طائرات المساعدات ونقلها إلى معبر رفح تمهيدا لنقلها لقطاع غزة “، مضيفا: ”عدد ساعات عمل شباب الهلال الأحمر تخطت 80 ألف ساعة عمل منذ 7 أكتوبر وحتى الآن".