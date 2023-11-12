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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البلوجر سلمى الشيمى تسدد مبلغا ماليا كبيرا للخروج من الحبس.. تفاصيل

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

سددت البلوجر سلمى الشيمي 100 ألف جنيه قيمة الغرامة الموقعة عليها من قبل المحكمة فى إتهامها بالإعتداء على القيم الأسرية والمجتمع استعدادا لخروجها .

قضت محكمة مستأنف الإقتصادية بإلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي عارضة الأزياء، وتغريمها 100 ألف جنيه فقط في إتهامها بالإعتداء على القيم الأسرية والمجتمع.

إعترافات سلمى الشيمي جاءت مفاجأة، حيث قالت إنها لم تقم بأفعال خارجة ولا ترى أنها أجرمت في أفعالها، بل إنها اتجهت إلى عرض الأزياء ومقاطع الفيديو لجلب الأموال، وأنها لا ترى ثمة مشكلة في المحتوى الذي تقدمه، مشيرة إلى أن اسمها سلمى كرم عبد المنعم، 29 عاما، تخرجت في كلية التمريض، وحاولت الدخول إلى عالم التمثيل منذ أن كانت طالبة في الجامعة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

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