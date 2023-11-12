وأنت فى بيتك .. خطوات استخراج شهادة تصرفات عقارية

تقدم الدولة خدماتها للمواطنين عبر الانترنت للتسهيل عليهم حيث يمكن لكل من يرغب فى استخراج شهادة تصرفات عقارية وهو فى منزله فقط الدخول عبر بوابة مصر الرقمية والحصول على الخدمة.

خطوات استخراج شهادة تصرفات عقارية



وتعد شهادة تصرفات عقارية مستند هام جدا حيث أن يشمل كل بيانات العقار خلال الـ 10 سنوات الأخيرة حيث أنها بمثابة ضمان لشراء شقة أو عقار كما أنها تحمي من التعرض للنص أو الخداع وعليه هناك مجموعة من الخطوات من أجل استخراج شهادة تصرفات عقارية.

- يقوم المواطن الراغب فى استخراج شهادة تصرفات عقارية عبر الانترنت من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- يقوم المواطن بملء نموذج طلب استخراج الشهادة العقارية.

- الخطوة الثالثة تشمل القيام بـ إدخال بعض البيانات المطلوبة لاستكمال عملية استخراج شهادة تصرفات عقارية

- فى هذه الخطوة يتم إدخال عنوان العقار بالتفصيل، والفترة الزمنية، والمحافظة والقسم

- ثم يتم بعد ادخال البيانات توضيح عدد نسخ المراد استخراجها

- ثم تتضمن هذه الخطوة اختيار طريقة دفع مقابل خدمة استخراج الشهادة

رسوم استخراج شهادة تصرفات عقارية

وتبدأ رسوم استخراج شهادة تصرفات عقارية من 2,5 جنيهًا حتى 5 جنيهات، ويتم استلامها من خلال التوجه لمكتب الشهر العقاري بعد التسجيل على الانترنت والحصول عليها خلال 72 ساعة كحد أقصى.

أهمية استخراج شهادة تصرفات عقارية



وتتمثل أهمية شهادة تصرفات عقارية فى أنها تعد كرقم قومي للعقار حيث أنه يتم استخدامها من أجل تسجيل شقة سكنية فى الشهر العقاري كما أنها يتم تقديمها أيضا ضمن أوراق مبادرة التمويل العقاري الـ3%.

وتتضمن شهادة التصرفات العقارية مجموعة من المعلومات والتى تتضمن مايلي :-

- تتضمن شهادة التصرفات العقارية على كل البيانات الخاصة بالعقار خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

- يتم فى شهادة التصرفات العقارية توضيح حالة العقار إذا كان مرهونًا أم لا.

- تبين شهادة التصرفات العقارية حالة العقار إذا كان مخالفا.

- تحتوي شهادة التصرفات العقارية على البيانات الخاصة بملاك العقار.

ضريبة التصرفات العقارية

وتبلغ قيمة ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من قيمة الوحدة، فى حالة بيع الوحدات السكنية والإدارية والأراضي بعد تاريخ 19 مايو 2013، وفيما يخص من قام بعملية بيع قبل تاريخ 19 مايو 2013، يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية وفق شرائح محددة تتتضمن مايلي :-

- ضريبة التصرفات العقارية فى الشريحة الأولي تتضمن 1500 جنيهًا، للعقار المباع بـ 250,000 جنيه.

- قيمة ضريبة التصرفات العقارية 2000 جنيهًا، فى الشريحة الثانية إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250,000 جنيه وحتى 500,000 جنيه.

-أما الشريحة الثالثة فإن ضريبة التصرفات العقارية تبلغ 3000 جنيهًا، إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500,000 جنيه وحتى مليون جنيه.

- وفيما يخص الشريحة الرابعة، فإن قيمة ضريبة التصرفات العقارية تبلغ 4000 جنيهًا، إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه.