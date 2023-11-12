مستخدما قذائف محرمة دوليا.. الاحتلال يقصف بلدة يارون جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الأحد، إن إسرائيل قذفت محيط بلدة يارون جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية.

ومنذ قليل، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي شيحين وأم التوت في جنوب لبنان.

وقال الأمين العام حزب الله اللبناني حسن نصر الله ، أمس السبت، إن هناك موقف عام في لبنان متضامن مع غزة ومؤيّد أومتفهم لعمليات المقاومة باستثناء بعض الأصوات التي تعتبر "شاذة".

ولفت نصر الله، إلى الموقف العام في لبنان هو موقف مساند ويجعل جبهة الجنوب جبهة فاعلة ومؤثّرة

وقال نصر الله ، إن السياسة في المعركة الحالية هي الميدان الذي يفعل ويتكلم ثم تعبر عن التطورات، واصفاً إياها بأنها معركة الصمود والصبر وتراكم الإنجازات والوقت الذي تحتاجه المقاومة والشعوب ويلحق الهزيمة بالعدو.