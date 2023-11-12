مؤسسة «حياة كريمة»: جهود مكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة

أشادت نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "حياة كريمة" عهود وافي، بالجهود المصرية المكثفة المبذولة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية بشكل سليم إلى قطاع غزة.

وقالت وافي، في مقابلة خاصة مع قناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، من أمام ميناء رفح البري، إن مؤسسة حياة كريمة قامت بالاشتراك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطلاق 21 شاحنة إغاثية من مواد غذائية وطبية لإدخالها إلى غزة.

وأكدت مواصلة المؤسسة تقديم يد الدعم والمساعدة لأهالي القطاع تخفيف وطأة المعاناة على الشعب الفلسطيني.



وأشارت إلى تركيز المؤسسة بشكل كبير أثناء تجهيز الشاحنات الإغاثية على المواد الغذائية المعلبة والمياه الأكثر احتياجا لأهالي غزة في ظل هذه الظروف والأوضاع الإنسانية الصعبة للغاية، مشددة على إصرار وصبر المتطوعين والعاملين في المؤسسات المصرية لإيصال المساعدات إلى غزة.

ووصفت “وافي” الجهود التي تبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدني في تجهيز وإدخال الشاحنات الإغاثية إلى قطاع غزة بـ"خلية النحل"، مشددة على دعم مؤسسة "حياة كريمة" جميع المواقف السياسية للقيادة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

