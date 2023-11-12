لو خريج حقوق.. بدء التسجيل الإلكتروني بوظيفة هيئة قضايا الدولة| اعرف الشروط

يسعى الكثير من الشباب إلى معرفة شروط وموعد التقديم على مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

موعد التقديم في وظائف هيئة قضايا الدولة

وتتيح هيئة قضايا الدولة التسجيل على الموقع الإلكتروني لطلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

أولاً- إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري.

ويقوم الشباب الراغب فى التقدم بتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ويقوم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، وأن تتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

بدء التسجيل الإلكتروني في وظائف هيئة قضايا الدولة

وفتحت هيئة قضايا الدولة، باب التسجيل الإلكتروني لتلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة لخريجي الدفعة الجديدة من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بداية من أمس، السبت 11 نوفمبر.

وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة 2023

ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، في شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

وتتضمن الفترة المتاحة للخريجين الجدد للتقديم في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة 2023، 12 يوما، وتبدأ من السبت 11 نوفمبر وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر.

شروط القبول في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة 2023

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة 2023، والتي تتضمن ما يلي:

- ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد.

-ألا يزيد عمره على 30 عامًا.

- أن يجتاز جميع الاختبارات التي تجرى له.

- الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظيفة هيئة قضايا الدولة 2023

- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل.

- أصل إيصال دفع مقابل الملف.