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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

14 تخصصا طبيا ومعمل تحاليل لخدمة أبناء سيناء

قافلة طبية لخدمة
قافلة طبية لخدمة الأهالي بسيناء

تنفذ وزارة الشباب والرياضة ، برنوم٠ القوافل المجتمعية (طبية - اجتماعية - توعوية) علي مدار ٣ أيام لخدمة الأهالي بمدن رفح والعريش والحسنة   شمال سيناء، بالتزامن مع تقديم الخدمة لعلاج الأشقاء الفلسطينيين بمستشفيات شمال سيناء، بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومديرية الشئون الصحية، ذلك في إطار  توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، أن القوافل المجتمعية تقدم خدمات شامله  بمراكز الشباب في ضوء تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تقدم كافة الخدمات للشباب والنشء والأسرة المصرية ، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهدافها الإستراتيجية في نشر الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية .

وثمن  "صبحي " جهود الجهات الشريكة والدور البارز  من كبار الأطباء الذين قدموا نموذجاً مبتكراً للتطوع الصحي الذي ساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة المرضى.

 

14تخصصا طبيا:

 

وضمت القافلة الطبية  14 تخصص طبي ومعمل للتحاليل الطبية وتوزيع النظارات الطبية ومركز متخصص في الاسنان ومستشفي ميداني في الرمد وتوزيع جميع الادوية بالمجان.

 

وتم تنفيذ معرض للملابس للأشقاء الفلسطينيين العالقين بالعريش (ملابس أطفال رجال سيدات)، وتم تقديم عدد من الكراتين الغذائية للعالقين الفلسطينيين بأماكن إقامتهم بالعريش.

تم تفقد اماكن إيواء الأشقاء الفلسطينيين وعقد لقاءات معهم لابراز جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وذلك بنادي اتحاد سيناء بالعريش، وتقديم مجموعة من المساعدات الإيوائية والإغاثية لهم.

 

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