المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الأطفال 40% من شهداء غزة.. وما يحدث غير مسبوق

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف رامي عبده، إن العدوان الإسرائيلي على فلسطين مشهد غير مسبوق من جرائم الإبادة الجماعية للسكان في تاريخ الانتهاكات وجرائم الإبادة.

قوات الاحتلال تُمارس على نحو واسع دون حسابات

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: "آخر جريمة إبادة راح ضحيتها 8 آلاف قتيل، وفي قطاع غزة نتحدث عن نحو 14 ألف قتيل في شهر، وبالتالي، فإننا بصدد عملية إبادة جماعية للسكان تتخلص في مفردات ومظاهر عمليات الإبادة المتعارف عليها وفقا للتعريف الدولي".

وأوضح أن عمليات القتل المنظم التي تقوم بها قوات الاحتلال تُمارس على نحو واسع دون حسابات أو اعتبار، حيث يستهدف الأطفال بشكل منظم، حتى إن شهداء الأطفال يمثلون 40% من الشهداء، وهو عدد غير مسبوق، كما أن عدد الشهداء يوازي نصف الجرحى، وهو أيضا نسبة غير مسبوقة في تاريخ الحروب والصراعات.

