كوكب عملاق يقترب من الأرض غدا.. هل يشكل خطرا؟

نشهد غدا وصول كوكب أورانوس والذي يعرف بأنه ( إله السماء) في أقرب نقطة له من الأرض، وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس، وهو أفضل وقت لرصده خلال العام، فى ظاهرة فريدة ينتظرها ويترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

أورانوس في أقرب نقطة له من الأرض

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن كوكب أورانوس المميز بلونه الأزرق والأخضر في أقرب نقطة له من الأرض، حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، فيكون مرئيا طوال الليل وأكثر إشراقا من أي وقت آخر في السنة.

وأوضح تادرس، أن غدا الاثنين الموافق 13 نوفمبر، هو أفضل وقت لرصد وتصوير كوكب أورانوس، علما بأنه لا يُرى بالعين المجردة ، ولذلك يستلزم الأمر استخدام تلسكوب متوسط الحجم، علما بأن أورانوس يظهر كنقطة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبير منها فقط.

وأكد أستاذ الفلك، أن ظهور كوكب أورانوس وجميع الظواهرالفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

ونوه، إلى أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطرة على عين الإنسان، لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.

وأشار رئيس قسم الفلك السابق، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وظاهرة تقابل أورانوس تحدث كلما مرت الأرض بين الشمس والكوكب، ويجب التوضيح أن المقصود بأن أورانوس في أقرب مسافة من الأرض هو بحسب المعايير الفلكية فقط، فهو يبعد فعلياً 2.8 مليار كيلومتر من كوكبنا، ما يعني أن أورانوس لا يزال بعيداً.

كوكب أورانوس إله السماء

أورانوس هو الكوكب السابع فى ترتيب المجموعة الشمسية، ويبلغ حجم كوكب أورانوس 60 ضعفا من حجم الأرض، ومن الأشياء الغريبة لدى أورانوس أنه يميل على جانبه بميل محورى يبلغ 98 درجة، لذا غالبًا ما يوصف بأنه "يدور حول الشمس على جانبه".

ويعد كوكب أورانوس أول كوكب اكتشف في العصر الحديث، وتم اكتشافه من قبل ويليام هيرشل، وذلك أثناء بحثه في السماء باستخدام التلسكوب في الثالث عشر من شهر مارس لعام 1781م.

وقد أراد تسميته جرجيوم سيدوس (Georgium Sidus) تيمناً بالملك جورج الثالث، ولكن تمت تسميته بـ أورانوس.

سُمي بذلك نسبة إلى الإله اليوناني ( Uranus ) ويجدر بنا ذكر أن هذا الكوكب لم يكن معروفاً لدى الحضارات القديمة ، ولا يوجد لكوكب أورانوس اسم أصلي في اللغة العربية، وهو الكوكب الوحيد الذي سمي نسبة إلى إله يوناني بدلا من إله روماني.