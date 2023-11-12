أمريكا ترفض تقييم مدى التزام إسرائيل بقواعد الحرب

رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، تقييم مدى التزام إسرائيل بقواعد الحرب.

وقال سوليفان، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه لا يلعب دور القاضي، مضيفا: “لن أجلس هنا وألعب دور القاضي أو هيئة المحلفين".

جاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، ردا على سؤال المذيعة حول ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية تتصرف وفق قواعد الحرب.

وفي نوفمبر، قالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل ، إن إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في قطاع غزة.