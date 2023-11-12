في دقيقتين.. طريقة عمل برجر دجاج بالقسماط

يعد ساندويش برجر الدجاج بالبقسماط من الوجبات السريعة المفضلة للصغار والكبار، كما أن يتميز الهمبرجر يحتوي على نسبة من الكربوهيدرات والبروتين، بالاضافة إلى إمكانية زيادة كمية الخضار في الوجبة، ممّا يزيد من الألياف المفيدة للجسم.

ويمكنك تحضير طريقة عمل برجر دجاج بالبقسماط مع البطاطس المقلية المقرمشة في المنزل.



طريقة عمل برجر دجاج بالبقسماط

المقادير:

‏- ½ كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات متوسطة

‏- ½ كوب دقيق

‏- ½ كوب بقسماط

‏- ¼ كوب زيت

‏- 4 خبز برجر

‏- 2 فص ثوم مهروس

‏- 1 بيض مخفوق

‏- 1 بصل مقطع حلقات

‏- 1 طماطم مقطعة حلقات

‏- ½ حبة خس مقطعة شرائح رفيعة

‏- 2 معلقة صغيرة ماسترد

‏- ملح - حسب الرغبة

‏- فلفل أسود - حسب الرغبة

الطريقة:

نبدأ بوضع الدجاج والبهارات والثوم بالإضافة إلى الماستردة في الخلاط وتشغيله للحصول على عجينة ناعمة وتشكيل أربعة أقراص من العجينة مع الحرص على أن تتناسب مع حجم خبز البرجر.

تغطس أقراص الدجاج في الدقيق ثم في البيض وفي النهاية في البقسماط والتأكد من تغليفها بشكلٍ كامل من كافة الجهات.

نقوم بتسخين الزيت في مقلاة على النار وقلي البرجر حتى يحمر وينضج ثم نقوم بفتح خبز البرجر من المنتصف ووضع شريحة الدجاج مع الخضروات .