غدا.. افتتاح مهرجان الجيزة للتمور في نادي الزراعيين

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مهرجان الجيزة للتمور، غدا الإثنين، في نادي الزراعيين، بالدقي، والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، ويستمر على مدار يومي 13 و14 نوفمبر، تحت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.

ومن جهته، أوضح اللواء أحمد راشد، أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر، كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية، من منتجات زراعية، وحرف يدوية تمتاز بها.

وأشارا إلى أن المهرجان يهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة، وفتح أسواق للعارضين، ما سيسهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة، أن المهرجان يشارك به العديد من العارضين من المحافظة، وعلى رأسهم الواحات البحرية، والتي تتميز بإنتاجها للتمور، مشرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ضخ الدولة والقطاع الخاص لاستثمارات كبيرة في الواحات البحرية، خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور.

ونوه بأن 40 عارضا من الواحات البحرية سيشاركون في مهرجان التمور غدا، بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى.

ولفت إلى أن مهرجان التمور، يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني؛ لتسليط الضوء على قطاع التمور، ودعمه؛ لما له من أهمية كبيرة.

IMG-20231112-WA0049

IMG-20231112-WA0052

IMG-20231112-WA0050

IMG-20231112-WA0051

IMG-20231112-WA0048

IMG-20231112-WA0046