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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة.. إسرائيل تقصف قسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء

قطاع غزة - أرشيفية
قطاع غزة - أرشيفية

ذكر الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن إسرائيل قصفت قسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء ودمرت جزءا منه.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة، “فقدان طفلين من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي في غزة بسبب توقف الإمدادات”.

وأوضح أن “الهجوم الإسرائيلي دمر 92 مقرا حكوميا في قطاع غزة وأكثر من 20 مدرسة و70 مسجدا و3 كنائس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين نتيحة الغارات الإسرائيلية ارتفع منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 11180 شهيد، معظمهم من الأطفال.

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وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية قالت، إن “إسرائيل تحاصر مجمع الشفاء الطبي في غزة بالكامل”.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية قائلة:"إسرائيل أخرجت بالقوة العاملين من مستشفيات الرنتيسي والنصر".

غزة مستشفى الشفاء

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