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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسباب يغفلها الكثيرون تسبب الالتهاب الكبدي..اهمها التكدس في الاماكن غير النظيفة بالمدارس والحضانات

إلتهاب الكبد
إلتهاب الكبد

الكبد من أهم الأعضاء الحيوية المهمة في جسم الإنسان الذي يساعد على تنقية الجسم من السموم، وإفراز البيليروبين، وتكسير الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، والعديد من الوظائف الأخرى ، وقد يصاب بعض الأشخاص بعدوى فيروسية أو أسباب أخرى محتملة قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الكبد، والذي بدوره يؤثر سلبًا على وظائف الكبد .وفى هذا الصدد سوف نوضح اسباب وأعراض التهاب الكبد وفقا لموقع Medical expres

أعراض التهاب الكبد:
تشمل أعراض التهاب الكبد الحاد ما يأتي:
الحمى.
التعب.
أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.
براز شاحب.
ألم في البطن.
الغثيان.
القيء.
بول داكن.
ألم الفاصل.
فقدان الشهية.
فقدان الوزن غير المبرر.
اليرقان وهو اصفرار الجلد والعينين
أسباب التهاب الكبد:
ينتشر هذا المرض عن طريق الأطعمة والمباه الملوثة وتنتقل الفيروسات إلى الأمعاء الغليظة،
وتبقى هنالك لفترة الحضانة التي قد تستمر من 2 إلى 4 أسابيع قبل أن تبدأ الأعراض بالظهور ..وبالتالي، فإن الأشخاص المقربين للشخص المصاب بالمرض هم عرضة للعدوى،

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وقد يسبب تفشي المرض في الأماكن المزدحمة بالأشخاص كالمدرسة أو الحضانة في حال انعدام النظافة.
ينتقل التهاب الكبد ب من خلال ملامسة سوائل الجسم التي تحتوي على فيروس التهاب الكبد ب، مثل: الدم، أو الإفرازات المهبلية، أو السائل المنوي، كما أن استخدام المخدرات من خلال الحقن،
يحدث التهاب الكبد A بسبب فيروس يصيب خلايا الكبد ويسبب الالتهاب.

ويمكن أن يؤثر هذا الالتهاب على كفاءة عمل الكبد ويسبب أعراض التهاب .

ويمكن أن يؤثر هذا الالتهاب على كفاءة عمل الكبد ويسبب أعراض التهاب الكبد A الأخرى.

وقد تنتقل العدوى أيضًا من خلال المخالطة اللصيقة لشخص مصاب بالتهاب الكبد A.

يظل الفيروس حيًا على الأسطح لبضعة أشهر. ولكنه لا ينتقل عبر المخالطة العابرة أو العطاس أو السعال.

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