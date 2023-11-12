انتهاء أنشطة معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس

أنهى معرض المنتجات المصرية الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس نشاطه، اليوم، بعد نجاح استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد.

أقيم المعرض بحرم كلية الألسن برعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، حيث بدأ معرض المنتجات المصرية فى استقبال رواده فى ٢٢ أكتوبر الماضى واستمر حتى ١٢ من نوفمبر الجارى، وشارك في المعرض عدد من الشركات المصرية التى قدمت منتجاتها المتنوعة بأسعار خاصة.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من طلاب وطالبات الجامعة والعاملين، وأشاد العارضون بتنظيم المعرض وجهود القائمين عليه.

وقد أهدى اللواء حسام الشربيني، اليوم، عدد من الشراكات المشاركة شهادات شكر وتقدير لتواجدهم المميز بالمعرض.