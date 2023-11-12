المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: ترشيد الدعم مهم جدا وصولا لإلغائه.. فيديو

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، إن مشكلة البطالة في مصر حلها في الصناعة والاستثمار.

وأضاف الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، خلال استضافته عبر فضائية "المحور"،: "يجب أن نبعد عن مجالات الاستثمار تدخل الدولة إلا فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى".

وأشار عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي،: "لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي"، موضحا: "الاقتصاد علم لا يجب أن يعهد به إلا للمتخصصين".

وأوضح عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي،: "في مرحلة معينة نحتاج للدعم نظرا لوجود طبقات فقيرة"، مشيرا: "ترشيد الدعم مهم جدا وصولا لإلغائه بعد الوصول لحد الإشباع والكفاية".