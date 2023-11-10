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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ننشر خطة الدعاية الإنتخابية للمرشح الرئاسى عبد السند يمامة

صدى البلد

كشف ياسر شورى ، المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خطة الدعاية الإنتخابية وحجم الإنفاق على الدعاية للمرشح للرئاسى عبد السند يمامة.

وأكد شورى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه من المقرر أن يتم عقد ٧ مؤتمرات جماهيرية للمرشح للرئاسى عبد السند يمامة، حيث من المقرر عقد أول مؤتمر جماهيرى اليوم فى محافظة الدقهلية ، وسيعقد المؤتمر الثانى يوم الثلاثاء المقبل يوم ١٤ نوفمبر فى محافظة الإسكندرية ، وسيعقد المؤتمر الثالث يوم ١٨ نوفمبر فى محافظة أسيوط ، وسيعقد المؤتمر الرابع يوم ٢٥ نوفمبر فى محافظة الغربية ، وسيعقد المؤتمر الخامس يوم ٢٨ نوفمبر فى محافظة بورسعيد ، وسيعقد المؤتمر السادس يوم ٢٩ نوفمبر فى محافظة القاهرة ، وسيعقد المؤتمر السابع يوم ٤ ديسمبر فى محافظة الجيزة.

وأشار المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إلى أن من المقرر أن تقوم حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة فى كل محافظات مصر بتعليق بانرات على الطرق وتوزيع بوسترات وطبع البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبد السند يمامة فى اللجان العامة للوفد فى المحافظات والتى تشتمل على حملات طرق الأبواب تتولى الدعاية الإنتخابية.

واختتم : حجم الإنفاق على الدعاية الإنتخابية لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد  لن تزيد عن الرقم الذى حددته الهيئة الوطنية للإنتخابات وهو ٢٠ مليون جنيه.

ياسر شورى الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد خطة الدعاية الإنتخابية

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