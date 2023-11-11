عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد السند يمامة في مؤتمره الانتخابي الأول: صلاحيات مجلس الشيوخ أهم ملفاتي الرئاسية

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، في مؤتمره الانتخابي الأول الذي عقد بمحافظة الدقهلية، إن اختيار محافظة الدقهلية لإقامة أول مؤتمر انتخابي كان لسبب موضوعي، وهو أن المؤتمر سوف يشهد تنظيما جيدا، وهذا ما حدث بالفعل.

وأضاف رئيس الوفد: "وضعنا عنوان المؤتمر "غزة في قلب الوفد"، لأن حزب الوفد معنٍ بهذه القضية منذ سنوات طويلة، وله مواقف في القضايا العربية بشكل عام".

وأوضح رئيس الوفد: “منذ بداية حرب غزة وجدنا دعما وتحركا عسكريا كبيرا من أمريكا، وهذا يؤكد أهمية إسرائيل بالنسبة لأمريكا”.

وأشار إلى أن مصر تبذل ما تستطيع رغم إمكانياتها المحدودة.

وتابع رئيس الوفد قائلا: "نحن نتحمل المسئولية والأمة العربية كلها عندها قصور، وهناك خطوات لم نقم بها والدور لم يكن على المستوى المطلوب".

واستطرد: "إننا نحتاج إلى التضامن والترابط لأن التخاذل مرفوض، وسوف نسأل جميعا أمام الله، ولذلك سننتظر ما ستسفر عنه قمة الرياض العاجلة".

وعبر يمامة، عن سعادته بالمشهد الجميل الذي رآه في المؤتمر الانتخابي الأول للحملة الانتخابية، موجها التحية للقائمين على المؤتمر وتنظيمه، وعلى رأسهم النائب طارق عبد العزيز ولجنة الوفد بالدقهلية.

وأكد رئيس الوفد، أنه ترشح للرئاسة وكان يجب أن يترشح، لأن الوفد حزب سياسي وهناك استحقاق دستوري نحتاج إلى المشاركة فيه، وقال: “لذلك كان يجب أن أتقدم للانتخابات، ورشحني لخوض انتخابات الرئاسة هيئات الوفد ووافقوا بشكل جماعي”.

وأضاف رئيس الوفد أن الأمر ليس مشاركة سياسية فقط وإنما لإنقاذ مصر لأنها في أزمة، خاصة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل كبير، لافتا إلى أن “الأزمة الاقتصادية عرض لمرض ولدينا حلول لهذه الأزمة”.

وأوضح يمامة، أنه منذ توليه رئاسة الوفد لم يمس ودائع الحزب أو أمواله، كما بدأ صرف المرتبات للعاملين والصحفيين بانتظام والمعاشات أيضا، وكل ذلك من أجل الوفد حزب الأمة، قائلا: “كل المصريين وفديون لأن الوفد هو حزب مصر، وينفرد بأنه طالب بالاستقلال لمصر كلها بعد جمع التوكيلات الشعبية للزعيم سعد زغلول، والوفد ما زال باقيا وسيبقى دائما”.

وأوضح رئيس الوفد أن أهم المحاور في البرنامج الانتخابي، تتمثل في إصلاح التعليم، مشيرا إلى أن حكومات حزب الوفد كانت تقوم بتخصيص 20% من موازنة الدولة للتعليم قبل سنة 1952 عندما كان في السلطة والآن النسبة أقل بكثير ، ولذلك نعاني من ظاهرة الدروس الخصوصية والتعليم الموازي.

وأضاف رئيس الوفد قائلا: "نحن في ذيل قائمة الدول في التعليم، ومن يريد أن يبحث فكل ذلك متواجد على موقع جوجل، ولكن ممكن نتقدم باستلهام التجربة الأمريكية عندما تم تعيين لجنة متخصصة استغرقت 18 شهرا من العمل وأخرجت تقريرا  لأنها لم تكن في المصاف الأول، ولذلك يجب اختيار هيئة قومية لا تتأثر بتغيير الوزير ولها قرارات مستقلة للنهوض بالتعليم". 

وتابع رئيس الوفد: “الإصلاح التشريعي والنظام القانوني هو أمر مهم للغاية”، منوها إلى أن رؤيته في هذا المحور إضافة بعض التعديلات على دستور 2019، وهناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيد من الحريات في الممارسة، خاصة أن مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية.

وذكر أن المحور التشريعي لبرنامجه الانتخابي يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية في الدولة، والتي من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية في الدولة، وهي مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تماما.

وأشار رئيس الوفد إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعي تهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ الذي كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة 25 يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل قائلا: «من الضروري وجود تعديل دستوري يجعل مجلس الشيوخ شريكا مع مجلس النواب في السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة».

وتابع: “أما المحور الثالث فهو المحور الاقتصادي، حيث إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية، وتراجع للقوة الشرائية وقيمة الجنيه المصري ”.

وقال: "الحل هو أن نعهد بالإصلاح الاقتصادي لمجموعة متخصصة في المالية والاقتصاد، لأن إصلاح البلد يقوم به علماء وأساتذة ينحون جانبا المسألة الحزبية ويفكرون فقط في مصلحة البلد، ولا بد أن نترك المساحة للقطاع الخاص للاستفادة من فرض الضرائب وتوفير فرص العمل للمواطنين وزيادة الاستثمارات الأجنبية، لأن وجود الدولة في أي قطاع لن يشجع المستثمر على الدخول فيه".

وأكد أنه يمكن حل المشكلة الاقتصادية من خلال برنامج ومنهج صحيح وعدم التدخل في أعمال اللجان المتخصصة، لأنه لا يوجد شخص واحد يفهم في كل شيء، وأن الاقتصاد علم يقوم على دراسات الجدوى والتخصص وبه مدارس مختلفة، ولذلك يجب احترام هذا الأمر عند الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن المحور الرابع هو الحفاظ على حصتنا التاريخية في نهر النيل من خطر السد الإثيوبي، لأن ذلك خطر داهم، ومعظم الشعب والزراعة يعتمد على النيل، الذي تحكمه قواعد دولية ويجب على أي دولة ألا تعتدي على حقوق دول المصب.

وفي نهاية كلمته، طالب يمامة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، قائلا: "صوتك أمانة لازم تشارك بشكل إيجابي.. لا تعطى صوتك إلا لمن يحقق آمالك ومستقبل هذا البلد".

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رئيس الوفد إسرائيل المحكمه الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

ترشيحاتنا

الأمين العام للجامعة العربية : هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين

أبو الغيط: الوقف الكامل لإطلاق النار بغزة أولوية قصوى لمنع اتساع رقعة الحرب

بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر بدءًا من اليوم.. انتهت الأزمة بهذه القرارات

حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال وملاحقة جنوده ومستوطنيه

ولي العهد السعودي: نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في قطاع غزة

أحمد أبو الغيط: التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

رسالة أنقذت دوستويفسكي من الإعدام.. ما القصة؟

3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

3 نصائح ذهبية تكشفها تسعينية لإطالة العمر.. احرص عليها

فيديو

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ