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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم قوي علي جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يوجه ضربات لمواقع لحزب الله

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة نفذت ضربات ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردا على هجمات صاروخية وقذائف هاون على شمال إسرائيل.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن من بين المواقع التي تم استهدافها مستودع أسلحة لحزب الله اللبناني.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد 2 من عناصره، ليرتفع العدد إلى 73 منذ بدء العمليات في جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال ربع ساعة.

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وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) من يوم الأحد 12-11-2023 تجمعاً لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة".

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