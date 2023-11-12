عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هو الأعنف منذ 7 أكتوبر

جنوب لبنان
جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن التصعيد الذي تشهده الحدود اللبنانية، الاسرائيلية هو الأعنف والأشرس منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث بدأ جيش الاحتلال في إعادة الانتشار وتركيب أجهزة تجسس على الحدود.

وأشار إلى أن هناك قصفا متكررا بجنوب لبنان في القطاع الشرقي والقطاع الأوسط، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، وهو ما استدعى ردا من المقاومة والمتمثلة في حزب الله على أهداف إسرائيلية.


وأضاف أن هناك نحو 25 ألف نازح تركوا منازلهم بجنوب لبنان بسبب التصعيد على الحدود، وتوجهوا إلى مناطق أكثر أمنا في صيدا وبيروت، ومن المتوقع نزوح مليون لبناني في الأيام المقبلة.

الموقف اللبنانى

ولفت إلى أن الموقف اللبناني حاليا منقسم بخاصة بعد خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، فالبعض يؤيد الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها تحتل بلدات لبنانية واستهدفت مدنيين، والبعض الآخر يرى أن من الأفضل عدم انزلاق لبنان إلى الحرب.

أهداف إسرائيلية أجهزة تجسس أحمد سنجاب إسرائيل الحدود اللبنانية القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نهاجم غزة برا وبحرا وجوا ونبحث عن قادة حماس

صلاح في صراع ثنائي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

انتشال جثة من أسفل عقار مصر القديمة المنهار

قمة الجنون.. التعادل 4-4 يحسم معركة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة وفتح ممرات آمنة

السيسي ورئيس وزراء النرويج يتباحثان هاتفيا بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

لن تخرجنا من أرض دفنت فيها..مذيع فلسطيني ينعي استشهاد والدته على الهواء

بركان غضب في الأهلي بسبب النتائج.. وفرصة الـ 5 مباريات تحسم مصير كولر

رفقة صديقها .. نور الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ