القاهرة الإخبارية: التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هو الأعنف منذ 7 أكتوبر

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن التصعيد الذي تشهده الحدود اللبنانية، الاسرائيلية هو الأعنف والأشرس منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث بدأ جيش الاحتلال في إعادة الانتشار وتركيب أجهزة تجسس على الحدود.

وأشار إلى أن هناك قصفا متكررا بجنوب لبنان في القطاع الشرقي والقطاع الأوسط، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، وهو ما استدعى ردا من المقاومة والمتمثلة في حزب الله على أهداف إسرائيلية.



وأضاف أن هناك نحو 25 ألف نازح تركوا منازلهم بجنوب لبنان بسبب التصعيد على الحدود، وتوجهوا إلى مناطق أكثر أمنا في صيدا وبيروت، ومن المتوقع نزوح مليون لبناني في الأيام المقبلة.

الموقف اللبنانى

ولفت إلى أن الموقف اللبناني حاليا منقسم بخاصة بعد خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، فالبعض يؤيد الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها تحتل بلدات لبنانية واستهدفت مدنيين، والبعض الآخر يرى أن من الأفضل عدم انزلاق لبنان إلى الحرب.