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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار بشأن تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك في بدر

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما  في بدر.

 

وكان ضبط رجال الأمن  بالقاهرة، تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مركبات "التوك توك" بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" .

 

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الجادون" ، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك"، وأقرا بإرتكابهما عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب .

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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