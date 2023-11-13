كشفوا سره.. محاكمة غريبة لـ مليونير على جرائم ارتكبها منذ 40 عاما

رغم مرور ما يزيد عن 40 عاما على ارتكابه لسلسلة جرائم، أدانت هيئة محلفين كندية قطب الأزياء السابق بيتر نيجارد بتهمة الاعتداء على 5 نساء بعد محاكمة استمرت 6 أسابيع.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال ممثلو الادعاء لمحكمة تورونتو إن نيجارد صاحب الـ 82 عاما استخدم مكانته في عالم الأزياء للاعتداء على خمس نساء في سلسلة من الحوادث استمرت خلال الفترة من أواخر الثمانينات إلى عام 2005.

رغم نفي نيجارد هذه الاتهامات، لكن اتهمه فريق دفاعه الضحايا بأنه نفذها لتحقيق مكاسب مالية، وقد ثبت أنه غير مذنب في التهمة الخامسة بالاعتداء الجن، سي وتهمة الحبس القسري.

وبدا أن نيجارد لم يظهر أي انفعال عندما صدر الحكم في اليوم الخامس من المحاكمة، وعن كواليس الجرائم التي ارتكبها، استدرج نيجارد النساء، اللاتي كانت تتراوح أعمارهن بين 16 و28 عاماً في ذلك الوقت، إلى غرفة نوم خاصة في المقر الرئيسي لشركته في تورونتو.

ووصفت إحدى المدعيات وتدعى آنا سيربان، الغرفة بأنها تحتوي على "سرير كبير وأبواب، وأبواب بدون مقابض وأقفال أوتوماتيكية يتحكم فيها بيتر نيجارد".

وزعمت السيدة سيربان أن نيجارد يعتدي على النساء بمجرد احتجازهن في الغرفة، خلال المرافعات الختامية في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسم المدعون وفريق الدفاع عن نيجارد صورًا مختلفة تمامًا للرجل الذي كان يتعامل مع المشاهير ذات يوم وكان على رأس إمبراطورية ملابس عالمية.

رغم نفيه، لكن لجأ القضاء إلى معرفة المكان من السيدات الأخمسة ووصفوا المكان نفسه بالمساحة نفسها وسلوكه الغريب، ولا يزال نيجارد - الذي قدرت ثروته بـ 700 مليون دولار- يواجه محاكمة أخرى في مونتريال العام المقبل وتهم الاعتداء والحبس في وينيبيج.