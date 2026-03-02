عمرو رشاد: تصريحات الرئيس السيسي طمأنت للمصريين وعكست إدراكًا عميقًا لحجم التحديات

أشاد المهندس عمرو رشاد عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة.

وأكد النائب عمرو رشاد في تصريحات له أن كلمة الرئيس حملت العديد من رسائل الطمأنة للمصريين في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة وتداعيات الحرب الدائرة وتأثيراتها السياسية والاقتصادية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس خرج من القلب وعكس إدراكًا عميقًا بحجم التحديات والتهديات، ورسخ الثقة في قوة الدولة وصلابة مؤسساتها، لا سيما مع تأكيده أن مصر تتحرك دائمًا لتغليب لغة التهدئة ومنع اتساع دوائر الصراع، انطلاقًا من دورها التاريخي كركيزة للاستقرار وصمام أمان في محيطها الإقليمي.

وقال القيادي بحزب حماة الوطن إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشارت الي استعداد الدولة للتعامل مع أي تداعيات اقتصادية محتملة، سواء ما يتعلق بحركة التجارة العالمية أو الطاقة أو سلاسل الإمداد، مؤكدا أن الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى نهجًا استباقيًا يقوم على دراسة جميع السيناريوهات لحماية الأمن القومي والاقتصاد الوطني وضمان استمرار خطط التنمية.

وأشاد النائب عمرو رشاد النواب بتأكيد الرئيس على جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية مقدرات الوطن، مؤكدا أن امتلاك جيش وطني قوي يمثل ضمانة أساسية للاستقرار والأمن والتنمية.

وأعرب رشاد عن سعادته بإشادات الرئيس المتكررة بالشعب المصري وتحمله التحديات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن وحدة الصف الوطني والتلاحم بين القيادة والشعب حجر الأساس في عبور الأزمات المتتالية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية خلال المرحلة الحالية، ودعم جهودها الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها الاستراتيجية، وضرورة تماسك الجبهة الداخلية التي تمثل صمام الأمان لعبور التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحفاظ على أمن مصر القومي ومصالحها الاستراتيجي.