مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
برلمان

عمرو رشاد: تصريحات الرئيس السيسي طمأنت للمصريين وعكست إدراكًا عميقًا لحجم التحديات

الرئيس عبد الفتاح السيسي
ماجدة بدوى

أشاد المهندس عمرو رشاد عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة.

وأكد النائب عمرو رشاد في تصريحات له أن كلمة الرئيس حملت العديد من رسائل الطمأنة للمصريين في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة وتداعيات الحرب الدائرة وتأثيراتها السياسية والاقتصادية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس خرج من القلب وعكس إدراكًا عميقًا بحجم التحديات والتهديات، ورسخ الثقة في قوة الدولة وصلابة مؤسساتها، لا سيما مع تأكيده أن مصر تتحرك دائمًا لتغليب لغة التهدئة ومنع اتساع دوائر الصراع، انطلاقًا من دورها التاريخي كركيزة للاستقرار وصمام أمان في محيطها الإقليمي.

وقال القيادي بحزب حماة الوطن إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشارت الي استعداد الدولة للتعامل مع أي تداعيات اقتصادية محتملة، سواء ما يتعلق بحركة التجارة العالمية أو الطاقة أو سلاسل الإمداد، مؤكدا أن الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى نهجًا استباقيًا يقوم على دراسة جميع السيناريوهات لحماية الأمن القومي والاقتصاد الوطني وضمان استمرار خطط التنمية.

وأشاد النائب عمرو رشاد النواب بتأكيد الرئيس على جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية مقدرات الوطن، مؤكدا أن امتلاك جيش وطني قوي يمثل ضمانة أساسية للاستقرار والأمن والتنمية.

وأعرب رشاد عن سعادته بإشادات الرئيس المتكررة بالشعب المصري وتحمله التحديات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن وحدة الصف الوطني والتلاحم بين القيادة والشعب حجر الأساس في عبور الأزمات المتتالية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية خلال المرحلة الحالية، ودعم جهودها الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها الاستراتيجية، وضرورة تماسك الجبهة الداخلية التي تمثل صمام الأمان لعبور التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحفاظ على أمن مصر القومي ومصالحها الاستراتيجي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة سلاسل الإمداد حركة التجارة العالمية الأمن القومي

