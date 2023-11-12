تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن الضحايا المدنيين في غزة

تصريحات استفزازية أدلى بها نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، واصفا الخسائر في صفوف المدنيين في غزة بأنها أضرار جانبية، وهو ما يحدث في كل حرب مشروعة.

وأضاف نتنياهو، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “إننا نتعمد بذل كل ما في وسعنا لضرب أهدافنا.. والمدنيين، كما يحدث في كل حرب مشروعة، يصبحون ما يسمى بالأضرار الجانبية… ضحايا غير مقصودين”.

وأوضح رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه “مع استمرار العملية البرية، فإن عدد الضحايا المدنيين "يتناقص باطراد" مع نزوح سكان غزة من أراضيهم”، زاعما أن “هدف إسرائيل هو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين”.

وأكد أن “القوة الوحيدة التي يمكنها ضمان عدم ظهور حماس مرة أخرى والاستيلاء على السلطة في غزة هي الجيش الإسرائيلي… يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح”.

وأشار إلى أن صفقة إطلاق سراح الرهائن "أصبحت ممكنة" بفضل الضغط العسكري الإسرائيلي.