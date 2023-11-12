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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عميد إعلام القاهرة الأسبق: الخاسر الأكبر بعد انتصار المقاومة الفلسطينية هو الإعلام الغربي

قال الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق والخبير الإعلامي أن الخاسر الأكبر في هذه الحرب بعد انتصار المقاومة الفلسطينية على الكيان المحتل هو الإعلام الغربي والأمريكي.

وأضاف عبدالعزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الحق والحقيقة لابد أن يثبتا وجودهما أمام العالم وأن الكذب الصهيوني والتضليل في الإعلام الغربي لايمكن أن يستمرا.

وشدد على أن مصداقية الإعلام الغربي والأمريكي انتهت تماما أمام ماتبثه القوات المقاتلة في فلسطين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي تضرب صفعات على كل القنوات والصفحات الإعلامية الإسرائيلية والأوروبية والأمريكية.

وأوضح أن أكبر دليل على ذلك تحرك الرأي العام العالمي والمظاهرات المنتشرة في كل مكان في العواصم الغربية في الميادين وأمام السفارة الأمريكية وأنه لايمكن للإعلام الكاذب أن يكون هو من حركها.

وأوضح أن خروج هذه المظاهرات نتيجة نجاح الإعلام الفلسطيني والعربي والذي أجبر الصحف الغربية على الإعتراف أنه فرضت عليها قيود  على عدم نشر صور أو أخبار إلا بعد الموافقة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الإعلام الغربي والأمريكي مضطر لقبول ولطرح الرواية الأخرى غير المصادر الإسرائيلية للحفاظ على ماء وجهها أمام الفيديوهات التي تنشرها فصائل المقاومة على تدمير آليات عسكرية إسرائيلية من المسافة صفر.


وأضاف أن الصحافة والإعلام الغربي قد انتهت صلاحيتها إلى غير عودة.

الإعلامية إنجي أنور الدكتور سامي عبد العزيز المقاومة الفلسطينية جامعة القاهرة دكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة

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