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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة تتعرض لكارثة صحية بعد خروج 21 مستشفى من الخدمة .. فيديو

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الدكتور عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أننا حاولنا في الأسابيع الماضية لفت الإنتباه إلى مايحدث في قطاع غزة من الناحية الصحية واستهداف المستشفيات وانقطاع المساعدات الطبية وانقطاع الوقود حيث لم يدخل أي شيء من الوقود إلى قطاع غزة خاصة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة.

واضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع عبر قناه etc أن هذا كله أدى إلى كارثه صحية طبية وصلت إلى أوجهها فقد تم توقف الخدمة في اكثر من ٢١ مستشفى من أصل ٣٤ ، هناك مستشفى أو اثنين يعملون فقط في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة.

واستطرد أن مستشفى القدس اليوم أعلنت خروجها بالكامل من الخدمة وخروج ١٤ ألف نازح كانوا متواجدين  بها مع انقطاع كامل للكهرباء والماء مضيفا هم يحاولون توفير ممرات آمنة لهم للوصول إلى جنوب غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني برنامج مصر جديدة قطاع غزة

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